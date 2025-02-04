В России предупредили об окончании срока подачи заявок на IT-отсрочку от армии

Минцифры предупредило, что срок заявки на IT-отсрочку заканчивается 5 февраля

Подача заявки на IT-отсрочку от службы в армии заканчивается 5 февраля. Об окончании срока предупредили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минцифры, подать заявление самостоятельно можно через портал «Госуслуги» до 23:59 по московскому времени. Для заявок, составленных компаниями, срок подачи заканчивается 9 февраля.

При этом, как отметили в министерстве, жителей одного географического региона России указанные ограничения не коснутся. «Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки: подать заявку об отсрочке можно до 6 марта, компании направят списки до 11 марта», — объявили в Минцифры.

Решение о предоставлении отсрочки будет принято призывными комиссиями в срок до 15 июля.

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