В России резко замедлилось снижение цен на вторичное жилье

SRG: В январе 2025 года цены на вторичное жилье снизились в восьми городах

В январе 2025 года цены на вторичное жилье снизились в восьми городах из 50 исследуемых против 14 в декабре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

К концу прошлого года тенденция по снижению цен на вторичном рынке в крупных городах усиливалась. Январь традиционно считается низким сезоном на рынке недвижимости. После декабрьского ажиотажа на рынке остались более дорогие объекты, поэтому повышение средних цен можно считать формальным, отметил партнер, руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

Сильнее всего в январе цены на вторичное жилье уменьшились в Краснодаре. Снижение составило 1,02 процента, до 125,7 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте по снижению цен оказался Ярославль. Стоимость квартир стала меньше на 0,51 процента (92,7 тысячи рублей за квадратный метр). На третьем месте расположился Новокузнецк, где стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,48 процента, до 92,7 тысячи рублей. Также в пятерку городов с подешевевшим жильем попали Астрахань (минус 0,27 процента, 78,6 тысячи рублей за квадратный метр) и Пенза (минус 0,26 процента, до 90,6 тысячи рублей за квадратный метр).

Ранее сообщалось, что в Москве резко вырос спрос на элитную недвижимость, из-за чего цены выросли на 21 процент и приблизились к показателям Парижа и Лондона.