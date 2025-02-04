В российском регионе осудят двух экс-полицейских за превышение полномочий

В Башкирии осудят двух бывших сотрудников полиции за превышение полномочий

В Башкирии осудят двух бывших сотрудников полиции за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

Они обвиняются по статьям 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности») и 159 («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным следствия, фигуранты в августе 2024 года убедили некоего мужчину в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности за похищение человека, однако за денежное вознаграждение ему помогут избежать ответственности. При этом законных оснований подозревать жертву в совершении данного преступления у них не было. Опасаясь уголовного преследования, пострадавший продал свой автомобиль знакомому сотруднику полиции по заниженной цене — за 200 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемые забрали себе.

Преступление выявили оперативники из подразделения собственной безопасности МВД. Обвиняемые уволены со службы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора.