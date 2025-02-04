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18:34, 4 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за призывы к террористической деятельности

В Мелитополе осудят мужчину за призывы к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Мелитополе осудят мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации») УК РФ.

По данным следствия, 28 ноября 2024 года 43-летний житель города Токмака с целью призыва к осуществлению террористической деятельности с телефона размещал в одной из социальных сетей комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении россиян.

Его деятельность была пресечена следователями СК и сотрудниками ФСБ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже.

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