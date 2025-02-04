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11:17, 4 февраля 2025Мир

В США предрекли Трампу войну с Россией из-за спецпосланника по Украине

Макгрегор: Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кит Келлогг

Кит Келлогг. Фото: Siavosh Hosseini / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом в соцсети Х заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, «генерал Келлог и люди вокруг него» поддерживают продолжение вражды между Москвой и Вашингтоном. «Россия — тихоокеанская держава, имеющая большое влияние в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. В наших интересах найти точки соприкосновения», — подчеркнул он.

Ранее Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Соединенных Штатов. Он заверил, что Трамп убедит Москву и Киев сесть за стол переговоров. По его словам, американский лидер обсуждал возможность диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года.

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