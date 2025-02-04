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14:24, 4 февраля 2025Забота о себе

Врач раскрыла безопасное количество чая в день

Эндокринолог Хайкина: В день можно выпивать до трех-пяти чашек черного чая
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Нутрициолог, детский эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что норма употребления чая зависит от его вида, концентрации и состояния здоровья человека. В беседе с «Газетой.Ru» врач раскрыла безопасное количество этого напитка в день.

«Важно понимать, что не так страшен сам чай, как его крепость. Чашка слабого зеленого чая и чашка крепкого пуэра — совсем разные вещи. (...) Хотя чай полезен, в больших количествах он может сыграть с вами злую шутку», — предупредила Хайкина.

По ее словам, черного и зеленого чая можно выпивать до трех-пяти чашек в день (600-900 миллилитров). Белый чай и улун содержат меньше кофеина, поэтому их можно выпивать до шести чашек (1,2 литра). Норма травяных чаев зависит от состава: ромашковый чай можно пить без ограничений, а мятным лучше не злоупотреблять, так как он может снизить давление.

Если злоупотреблять чаем, то может появиться бессонница и тревожность из-за содержания в напитке большого количества кофеина. Так, в крепком черном чае его может быть 90 миллиграммов, тогда как в чашке крепкого эспрессо — около 80 миллиграммов, сравнила врач.

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Также переизбыток чая может спровоцировать дефицит железа, так как содержащиеся в напитке танины мешают его усвоению, добавила доктор. При этом танины важны — с их помощью организм получает витамин Р. Поэтому доктор посоветовала пить чай не сразу после еды, а через пару часов.

Эндокринолог предупредила, что чрезмерное употребление чая может стать причиной изжоги и образования камней в почках. Поэтому людям с больными почками лучше отказаться от чая, особенно от зеленого, заключила Хайкина.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала идеальные продукты для людей старше 50 лет. Она рекомендовала есть богатые белком рыбу, мясо и птицу.

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