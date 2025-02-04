Высокопоставленный чиновник погиб в Карелии. В его кабинете нашли записку

Причиной смерти главы управления ФАС по Карелии Пряхина назвали самоубийство

В Петрозаводске погиб высокопоставленный чиновник. Его тело нашли около здания на набережной Варкауса, где располагается управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии. По предварительным данным СК, он совершил самоубийство.

Трагический инцидент произошел во вторник, 4 февраля. По данным издания Karelia News, погибшим оказался 56-летний Артур Пряхин, возглавлявший управление.

В кабинете чиновника нашли предсмертную записку

Уточняется, что ЧП случилось около полудня — тело госслужащего обнаружили под окнами здания. Источники Karelia News сообщили, что Пряхина обнаружили уже без признаков жизни.

Петрозаводск Фото: Илья Тимин / РИА Новости

По информации Telegram-канала 112, он оставил в собственном кабинете предсмертную записку. В ней он попросил никого не винить в случившемся, извинился перед супругой и сообщил, где хранятся деньги.

Следственный комитет уже подтвердил личность погибшего, предварительно, он совершил самоубийство. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов, они проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

Артур Пряхин возглавлял УФАС региона более 10 лет

Артур Пряхин возглавлял УФАС Карелии с 2014 года. До этого он занимал высокие посты в органах внутренних дел: с 2010 по 2011 год руководил управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Карелии, где ранее проходил службу. Позже работал директором по безопасности на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.

В отставке носил звание подполковника милиции и был награжден медалями «За отличие в службе» II и III степени, «200 лет МВД России», «За верность долгу» и другими. В 2017 году также стал председателем Карельской федерации регби.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудник ФСБ был убит в здании Минобороны

Тем временем в Москве расследуется убийство чемпиона по гиревому спорту и сотрудника ФСБ Владимира Фещенко. Его тело обнаружили 13 января в здании, принадлежащем Министерству обороны, на Ольховской улице. Согласно данным российского оборонного ведомства, по этому адресу располагается Управление военных сообщений Департамента транспортного обеспечения Минобороны.

По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, полученное в результате конфликта. Основной версией следствия является преступление по неосторожности, однако не исключается ссора между двумя мужчинами. Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело.