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10:43, 4 февраля 2025Силовые структуры

Выстрелившего в директора российской гостиницы заключили под стражу

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора гостиницы на Камчатке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Петропавловск-Камчатский городской суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по директору местной гостиницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемый заключен под стражу по ходатайству следователя.

По версии следствия, мужчина находился в длительном конфликте с гендиректором гостиничного комплекса. 3 февраля он пришел в кабинет к оппоненту и произвел выстрел ему в голову из нарезного карабина «Вепрь». Ранение оказалось летальным для потерпевшего.

Полицию стрелявший вызвал сам. Он является одним из владельцев гостиницы. Мотив преступления — финансовая деятельность компании и личная неприязнь.

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