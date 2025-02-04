Выстрелившего в директора российской гостиницы заключили под стражу

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора гостиницы на Камчатке

Петропавловск-Камчатский городской суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по директору местной гостиницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемый заключен под стражу по ходатайству следователя.

По версии следствия, мужчина находился в длительном конфликте с гендиректором гостиничного комплекса. 3 февраля он пришел в кабинет к оппоненту и произвел выстрел ему в голову из нарезного карабина «Вепрь». Ранение оказалось летальным для потерпевшего.

Полицию стрелявший вызвал сам. Он является одним из владельцев гостиницы. Мотив преступления — финансовая деятельность компании и личная неприязнь.