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05:22, 4 февраля 2025Мир

Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков

Глава МО Японии Накатани обещал отправить Украине 30 внедорожников и грузовиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что страна направит Украине дополнительно порядка 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны. Его слова приводит агентство Kyodo.

На пресс-конференции Накатани выразил надежду, что военная помощь будет полезна для Киева. «Надеюсь, это Украине пригодится», — сказал он.

Ранее в Японии раскрыли объемы помощи Украине. Суммарный объем поддержки составил около 12 миллиардов долларов, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая. «Мы и впредь вместе с украинским правительством и государственными ведомствами, а также с мировым сообществом продолжим эту работу», — заверил он.

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