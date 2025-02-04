Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков

Глава МО Японии Накатани обещал отправить Украине 30 внедорожников и грузовиков

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что страна направит Украине дополнительно порядка 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны. Его слова приводит агентство Kyodo.

На пресс-конференции Накатани выразил надежду, что военная помощь будет полезна для Киева. «Надеюсь, это Украине пригодится», — сказал он.

Ранее в Японии раскрыли объемы помощи Украине. Суммарный объем поддержки составил около 12 миллиардов долларов, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая. «Мы и впредь вместе с украинским правительством и государственными ведомствами, а также с мировым сообществом продолжим эту работу», — заверил он.