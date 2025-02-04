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08:02, 4 февраля 2025Мир

Косачев заявил о стремлении Запада к однополярной геополитической модели мира

Косачев: Запад для РФ должен ассоциироваться с теми, кто много раз пытался убить
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Любая геополитическая модель мира, кроме однополярной, вызывает отторжение у Западной Европы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, при этом предполагается европейская или американская диктатура. Политик отметил, что «Запад для России должен ассоциироваться в первую очередь с теми, кто многократно пытался убить».

«И для изменения такого восприятия потребуется "смена вех" не только в США, но в странах-лидерах Евросоюза. Лимитрофы подтянутся мигом», — подчеркнул он.

Косачев прокомментировал годовщину Ялтинской конференции и добавил, что причиной холодной войны в середине прошлого века и специальной военной операции в 2022 году является то самое «отторжение» Западной Европой любой геополитической модели мира, кроме однополярной.

Ранее Косачев заявил: президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться как с Европой — в уведомительном порядке.

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