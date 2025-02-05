20-летняя сестра Бьянки Цензори обнажила ягодицы на пляже

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори обнажила ягодицы на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница знаменитости снялась на песчаном пляже у моря. Она позировала на размещенном кадре на фоне пальм, повернувшись спиной к камере.

При этом девушка надела крошечное белое бикини, которое включало в себя топ с завязками на шее и стринги с черным принтом. Также 20-летняя блогерша дополнила образ бейсболкой в тон купальнику.

Ранее в феврале Бьянка Цензори обнажилась на музыкальной премии «Грэмми».