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22:42, 5 февраля 2025Ценности

20-летняя сестра Бьянки Цензори обнажила ягодицы на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @angelinacensori

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори обнажила ягодицы на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница знаменитости снялась на песчаном пляже у моря. Она позировала на размещенном кадре на фоне пальм, повернувшись спиной к камере.

При этом девушка надела крошечное белое бикини, которое включало в себя топ с завязками на шее и стринги с черным принтом. Также 20-летняя блогерша дополнила образ бейсболкой в тон купальнику.

Ранее в феврале Бьянка Цензори обнажилась на музыкальной премии «Грэмми».

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