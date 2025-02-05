«Ак Барс» отреагировал на задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

«Ак Барс» назвал задержание десятилетнего фаната на матче КХЛ несправедливым

Представители казанского «Ак Барса» отреагировали на задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В казанском клубе назвали ситуацию несправедливой и противоречащей целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Они заявили, что молодой болельщик вместо позитивного опыта посещения хоккейной арены получил лишь стресс.

Причиной задержания стало то, что фанат Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.