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20:53, 5 февраля 2025Спорт

«Ак Барс» отреагировал на задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

«Ак Барс» назвал задержание десятилетнего фаната на матче КХЛ несправедливым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Представители казанского «Ак Барса» отреагировали на задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В казанском клубе назвали ситуацию несправедливой и противоречащей целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Они заявили, что молодой болельщик вместо позитивного опыта посещения хоккейной арены получил лишь стресс.

Причиной задержания стало то, что фанат Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.

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