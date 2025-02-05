Дату начала экскурсий в «Лахта Центре» раскрыли

«Лахта Центр» откроется для экскурсий с 7 февраля, началась продажа билетов

Экскурсии в общественно-деловом комплексе «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге начнутся с 7 февраля, билеты уже поступили в продажу. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

В частности, для посетителей станут доступны пространства на третьем и четвертом этажах, а также две обзорные площадки: на 83 и 86 этажах соответственно. В данный момент их посетить можно только в составе экскурсионных групп.

«На старте продаж доступны билеты на 7 февраля. Экскурсии стартуют каждые полчаса с 10:30 до 18:00, впоследствии их число планируют увеличить. На каждый слот продается 15 билетов», — говорится на сайте центра.

В начале января ирландский журналист Чей Боуз посетил Санкт-Петербург и восхитился небоскребом «Лахта Центр». «Здание "Лахта Центр" высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», — написал он.