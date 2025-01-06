Западный журналист посетил Санкт-Петербург и восхитился одним зданием

Ирландский журналист Боуз восхитился небоскребом «Лахта Центр» в Петербурге

Ирландский журналист Чей Боуз посетил Санкт-Петербург и восхитился небоскребом «Лахта Центр». Своими впечатлениями он поделился на странице в социальной сети Х.

«Здание "Лахта Центр" высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», — написал он.

Прежде Боуз описал Россию словом «идиллия». «Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — сказал западный журналист.

Ранее российский стендап-комик Дмитрий Коваль посетил Нью-Йорк и описал город словами «очень много сумасшедших». «Из-за того, что мы дети, выросшие на американской культуре, это настолько идеализированное место, и я всю жизнь мечтал оказаться в Нью-Йорке, но я разбился об реальность постковидной Америки», — сообщил он.