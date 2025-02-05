Глава МИД Украины анонсировал использование средств из замороженных российских активов

Сибига: В ближайшее время начнут использоваться замороженные российские активы

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о скором использовании средств из замороженных российских активов, предоставленных Великобританией. Его слова во время встречи с его коллегой из Лондона Дэвидом Ламми приводит официальный Telegram-канал ведомства.

«В ближайшее время начнется использование средств по предоставленному Британией займу более 2 миллиардов фунтов, полученных из замороженных российских активов», — говорится в сообщении.

Во время встречи Киев и Лондон договорились расширить подготовку украинских военных, а также Сибига поблагодарил за новый пакет поддержки на 55 миллионов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов рублей). Глава МИД Украины также призвал инвестировать в производство оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву волнует продвижение военной инфраструктуры Великобритании к границам по договору о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом. «Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — добавил представитель Кремля.