Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 5 февраля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины анонсировал использование средств из замороженных российских активов

Сибига: В ближайшее время начнут использоваться замороженные российские активы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о скором использовании средств из замороженных российских активов, предоставленных Великобританией. Его слова во время встречи с его коллегой из Лондона Дэвидом Ламми приводит официальный Telegram-канал ведомства.

«В ближайшее время начнется использование средств по предоставленному Британией займу более 2 миллиардов фунтов, полученных из замороженных российских активов», — говорится в сообщении.

Во время встречи Киев и Лондон договорились расширить подготовку украинских военных, а также Сибига поблагодарил за новый пакет поддержки на 55 миллионов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов рублей). Глава МИД Украины также призвал инвестировать в производство оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву волнует продвижение военной инфраструктуры Великобритании к границам по договору о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом. «Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — добавил представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. Познер — против, Бастрыкин — за

      Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

      Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям недостаточными

      Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

      В России стало меньше денег

      Избившего участника СВО россиянина осудили

      Шансы силового возврата Украиной новых российских регионов оценили

      На Украине заявили о совершенствовании систем РЭБ и ПВО России

      В Одесской области сообщили о взрывах

      Вероятность возникновения в России «калифорнийских» пожаров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше