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18:09, 5 февраля 2025Россия

Избитый отец участника СВО обвинил полицейских в бездействии

В Самарской области избитый отец участника СВО заявил о бездействии полицейских
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самарской области отец участника специальной военной операции (СВО), избитый в ходе конфликта с соседом, пожаловался на бездействие сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе Елены Лапушкиной.

Как рассказал проживающий в Сергиевском районе мужчина на приеме главному консультанту аппарата омбудсмена, в апреле 2023 года сосед нанес ему телесные травмы, в связи с чем мужчина подал заявление в МВД. Однако, проведя проверку, сотрудники полиции неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись районной прокуратурой. Так, одно из постановлений, вынесенных в мае 2023 года, зампрокурора района отменил почти полтора года спустя и только после жалобы пострадавшего. Кроме того, полицейские в течение года и 10 месяцев не устанавливали тяжесть вреда, полученного избитым отцом военного.

Чтобы посодействовать в разрешении ситуации, омбудсмен Лапушкина подготовила и направила в прокуратуру Сергиевского района обращение. В результате в декабре 2024 года и в январе 2025 года ведомство внесло требования об устранении нарушений, допущенных в ходе досудебной проверки.

Ранее в Сургуте мигранты избили бойца СВО из-за непонравившегося им взгляда. Нападавшим показалось, что на них «недобро посмотрели», из-за чего они набросились на мужчину и начали наносить удары по лицу, в результате сломав пострадавшему нос и хрящи лица, а также выбив зубы.

ЖЗЛ
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