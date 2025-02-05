Известная российская юмористка получила визу США

Известная российская юмористка, звезда интернет-шоу «Женский форум» Наталья Борисова получила визу США. Об этом она сообщила в видео, опубликованном на YouTube.
«Я получила [американскую] визу, мне одобрили», — рассказала комикесса. По словам Борисовой, она давно мечтала об этом.
Юмористка также отметила, что проходила собеседование на визу США в Джакарте.
Ранее сообщалось, что российской комикессе Ярославе Тринадцатко и ее мужу Андрею Салееву отказали в визе США. Юмористка отметила, что им не назвали причину такого решения.
Перед этим белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко подтвердил, что получил визы талантов США и Великобритании. Он также поиронизировал над этими визами, в шутку заявив, что они ему не нужны.