Львица устала прыгать через обручи и напала на работника цирка

В Китае львица устала прыгать через обручи и вцепилась когтями в работника цирка

В городе Юньчэн, Китай, львица напала на работника цирка под открытым небом. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно программе, хищница должна была бегать по арене, защищенной клеткой, и прыгать через обручи. Несколько кругов львица следовала указаниями дрессировщика, но в какой-то момент устала. По словам зрителей, с каждым трюком животное выглядело все беспокойнее.

Заметив это, работник цирка, стоящий за ареной, решил подтолкнуть львицу к обручам. В ответ хищница сделала выпад в сторону мужчины и вцепилась в него когтями. Работник упал, испуганные зрители стали убегать, и коллеги мужчины поспешили к нему на помощь. Они тыкали в львицу металлическими палками, пока та не отпустила свою жертву.

Позже представители фермы, где проходили цирковые представления, заявили, что мужчина не пострадал. Львице удалось лишь порвать его одежду.

Ранее сообщалось, что в Китае цирковая гималайская медведица по кличке Сюнь Сюнь набросилась на дрессировщика. Понадобились усилия сразу шести работников цирка, чтобы оттащить животное от мужчины и вернуть его в клетку.