Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:10, 5 февраля 2025Путешествия

Матери двух детей отказали в посадке на рейс из-за проблемы с паспортом

EasyJet отказала в посадке на рейс пассажирке из-за срока действия паспорта
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авиакомпания EasyJet отказала в посадке на рейс в Европу пассажирке из Великобритании из-за одной проблемы с ее паспортом. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Как пишет источник, инцидент произошел в декабре 2024 года, но известно о нем стало только сейчас. Элли Болтман, ее муж Алекс Стоун и двое их детей с нетерпением ждали отпуска на Канарских островах и заранее приехали в аэропорт Лутон.

Материалы по теме:
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ? Какие документы нужны и сколько это стоит
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ?Какие документы нужны и сколько это стоит
26 декабря 2024
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025

Однако сотрудница перевозчика отказала матери двух детей в посадке из-за срока действия ее паспорта, который заканчивался в феврале 2025 года. По ее словам, после Brexit правила изменились и теперь для поездки в Европу паспорт гражданина Великобритании должен быть действительным еще как минимум три месяца после возвращения.

«Мы отошли в сторону и минут 15 размышляли, что нам делать. Мы летели с детьми четырех и восьми лет, так что вы можете себе представить эти сцены, — рассказал журналистам муж Болтман. — В конечном итоге мы решили, что я возьму детей в поездку, а моя жена Элли поедет домой».

По данным издания, британка сразу же отправилась в паспортный стол, чтобы получить замену, и вылетела к своей семье через три дня. Тем временем ее супруг связался с EasyJet, чтобы пожаловаться на плохое обращение и потребовать компенсации. Но представители авиакомпании настояли на том, что женщина сама была неправа, и согласились возместить лишь стоимость пассажирского сбора —13 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей).

Ранее туристке из Австралии, которая собиралась лететь на Бали со своим молодым человеком, отказали в посадке на рейс из-за пятна от кофе в паспорте. До этого путешественница посетила с этим документом более 20 стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

      Трамп собрался обнулить доходы Ирана от продажи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше