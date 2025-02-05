Матери двух детей отказали в посадке на рейс из-за проблемы с паспортом

EasyJet отказала в посадке на рейс пассажирке из-за срока действия паспорта

Авиакомпания EasyJet отказала в посадке на рейс в Европу пассажирке из Великобритании из-за одной проблемы с ее паспортом. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Как пишет источник, инцидент произошел в декабре 2024 года, но известно о нем стало только сейчас. Элли Болтман, ее муж Алекс Стоун и двое их детей с нетерпением ждали отпуска на Канарских островах и заранее приехали в аэропорт Лутон.

Однако сотрудница перевозчика отказала матери двух детей в посадке из-за срока действия ее паспорта, который заканчивался в феврале 2025 года. По ее словам, после Brexit правила изменились и теперь для поездки в Европу паспорт гражданина Великобритании должен быть действительным еще как минимум три месяца после возвращения.

«Мы отошли в сторону и минут 15 размышляли, что нам делать. Мы летели с детьми четырех и восьми лет, так что вы можете себе представить эти сцены, — рассказал журналистам муж Болтман. — В конечном итоге мы решили, что я возьму детей в поездку, а моя жена Элли поедет домой».

По данным издания, британка сразу же отправилась в паспортный стол, чтобы получить замену, и вылетела к своей семье через три дня. Тем временем ее супруг связался с EasyJet, чтобы пожаловаться на плохое обращение и потребовать компенсации. Но представители авиакомпании настояли на том, что женщина сама была неправа, и согласились возместить лишь стоимость пассажирского сбора —13 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей).

Ранее туристке из Австралии, которая собиралась лететь на Бали со своим молодым человеком, отказали в посадке на рейс из-за пятна от кофе в паспорте. До этого путешественница посетила с этим документом более 20 стран.

