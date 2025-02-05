МИД Китая отреагировал на идею Трампа переселить жителей сектора Газа

МИД Китая об идее Трампа: КНР против принудительного переселения жителей Газы

Китай выступает против высказанной президентом США Дональдом Трампом идеи о расселении жителей сектора Газа в ряде арабских стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай всегда считал, что принцип "Палестиной управляют палестинцы" является основным принципом послевоенного управления в Газе», — подчеркнул дипломат.

В китайском МИД выразили надежду, что стороны конфликта воспользуются прекращением огня для политического урегулирования палестинского вопроса на основе плана «Два государства для двух народов».

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.