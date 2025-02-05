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07:50, 5 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В столице 5 февраля ожидается небольшой снег
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице в среду, 5 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

По словам ведущего специалиста центры погоды «Фобос» Михаила Леуса, 5 февраля синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом будет определять северная периферия циклона, выходящего на запад Черноземья. Он принесет обширные поля облаков и местами, небольшой снег пройдет в основном в южной половине территории. Температура по-прежнему будет близка к оттепельным отметкам.

Ранее о приходе черноморского циклона на юг московского региона предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, может выпасть до пары миллиметров осадков.

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