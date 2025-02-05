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13:47, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета

На Украине водителя лишили прав за нарушение воинского учета
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот».

«Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета — пока он не выполнит требования ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкомата — прим. «Ленты.ру») или же как это требование не будет отозвано», — говорится в сообщении.

В феврале украинские предприниматели обеспокоились из-за проблем с отсрочками от мобилизации по новым правилам бронирования. Отмечается, что многие коммунальные предприятия не попадают под критерии критически важных, из-за чего их работников могут забрать на фронт, что приведет к коммунальному коллапсу в стране.

Ранее полицейские в Одессе на юге Украины доставили в военкомат украинца, который два дня не выходил из своего автомобиля, чтобы избежать мобилизации. Мужчину доставили в больницу, а затем передали в военкомат.

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