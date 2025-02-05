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19:42, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о совершенствовании систем РЭБ и ПВО России

The Times: Россия существенно улучшила свои возможности в сфере РЭБ и ПВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Россия существенно улучшила свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО) и использования дронов большой дальности с 2023 года. Об этом сообщил глава 14-го полка БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), офицер с позывным Чарли в интервью The Times.

«Русские значительно улучшили свои возможности в области радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также свои собственные программы по дронам большой дальности», — говорится в тексте статьи.

По словам военного, контрудары российских войск стали постоянной угрозой для подразделений ВСУ, а его полк вынужден быстро перемещаться между вылетами и работать исключительно в темноте.

Ранее подполковник 12-й украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Юрий Чех заявил, что российское командование более едино по сравнению с украинским. По его словам, у всех подразделений ВСУ есть свои командующие, свои радиочастоты и свои окопы, а координации между ними не происходит.

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