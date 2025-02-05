На Западе заявили о панике из-за решений Трампа

Профессор Малинен: В США полная паника из-за решения Трампа о закрытии USAID

В США наблюдается паника из-за приостановки деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID). О такой реакции на решение президента страны Дональда Трампа заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Полная паника», — отметил он, комментируя заявление конгрессмена-демократа Брайана Шаца о задержке одобрения Сенатом выбранных Трампом чиновников Госдепартамента до тех пор, пока он не вернет функциональность USAID.

3 февраля администрация американского лидера закрыла штаб-квартиру USAID в Вашингтоне, предоставлявшую помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия.