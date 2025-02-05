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02:07, 5 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия ротации в рядах ВСУ

Военный эксперт Глаузнов: Ротация в ВСУ даст негативный эффект для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ротация военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) даст негативный эффект для боеспособности страны, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ротация из других родов войск в пехоту говорит как раз о том, что на первой линии, на линии фронта не хватает как раз боевых подразделений, как раз пехоты, которая и несет всю тяжесть войны. То есть в штурмовых подразделениях не хватает людей, большие потери и так далее. Принесет ли это какой-то перелом? Нет, конечно. Повлияет ли это на боеспособность украинской армии? Да, конечно, потому что переводят специалистов, которых нужно готовить от полугода до двух-трех лет в зависимости от рода войск. Уже у них наблюдаются проблемы со связью, потому что новые, которые приходят на место тех специалистов, кто ушел в пехоту, плохо обучены, они не знают всех тонкостей, поэтому у них уже проблемы со связью, а в боевой обстановке связь — это самое главное», — сказал он.

Все это говорит о том, что украинская армия испытывает нехватку боевых подразделений живой силы. Потери настолько большие, что не успевают их заполнять новобранцами, которые прошли учебку, и приходится уже отправлять тех, кто есть, из других родов войск. Естественно, это скажется на боеспособности всей украинской армии, потому что подготовить хорошего техника для обслуживания самолетов — это два года как минимум, подготовить хорошего связиста — это полгода-год

Олег Глазуноввоенный эксперт

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на неназванный источник в Генштабе ВСУ, около 50 тысяч военных переведут в сухопутные войска. Соответствующий указ подписал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский еще 11 января, рассказал собеседник издания. В материале также говорится, что перестановки пройдут вне зависимости от возможного прекращения боевых действий.

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