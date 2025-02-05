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07:27, 5 февраля 2025Мир

Никарагуа вышла из ФАО

Никарагуа вышла из ФАО и объявила о закрытии ее представительств
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Никарагуа объявило о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) из-за неподтвержденной информации в докладе о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году. Об этом заявил глава никарагуанского МИД Вальдрак Йенчке, передает РИА Новости.

«В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — сказал он, подчеркнув, что позиция ФАО по отношению к Никарагуа неприемлема, недопустима и неуважительна.

В докладе указано, что около четверти населения Никарагуа не имеет доступа к здоровой пище, а недоедание в стране составляет свыше четырех процентов. ФАО обвинили в «интервенционистском и агрессивном характере» доклада, а также в дискредитации усилий властей Никарагуа по обеспечению продовольственной безопасности, развитию человеческого потенциала и борьбе с нищетой.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. США также покинут Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

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