Никарагуа вышла из ФАО и объявила о закрытии ее представительств

Правительство Никарагуа объявило о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) из-за неподтвержденной информации в докладе о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году. Об этом заявил глава никарагуанского МИД Вальдрак Йенчке, передает РИА Новости.

«В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — сказал он, подчеркнув, что позиция ФАО по отношению к Никарагуа неприемлема, недопустима и неуважительна.

В докладе указано, что около четверти населения Никарагуа не имеет доступа к здоровой пище, а недоедание в стране составляет свыше четырех процентов. ФАО обвинили в «интервенционистском и агрессивном характере» доклада, а также в дискредитации усилий властей Никарагуа по обеспечению продовольственной безопасности, развитию человеческого потенциала и борьбе с нищетой.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. США также покинут Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).