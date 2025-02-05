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12:24, 5 февраля 2025Ценности

Одна деталь в боди из женской коллекции бренда Канье Уэста напугала фанатов

Мария Винар

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Фанаты заметили пугающую деталь в черном боди из новой женской коллекции бренда Yeezy, основателем которого является американский рэпер Канье Уэст. На соответствующие комментарии в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

47-летний музыкант поделился снимком с изделием, которое стало первой позицией в ассортименте его модной марки. Поклонники разглядели в изображении данной вещи очертания лица и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Кто-нибудь видит лицо?», «Там внутри чье-то лицо... Похоже, оно пытается сбежать», «Я не был уверен. Я думал, что мне показалось, пока не зашел в раздел комментариев», «Так жутко», «Это его жена! Она попалась», «Прекрати! Нам страшно», — писали пользователи сети.

В январе Канье Уэст объявил о запуске женской линии одежды и описал его словом «бойтесь». Тогда в своем сообщении рэпер заявил, что никакие корпорации больше не смогут его использовать.

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