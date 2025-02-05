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13:34, 5 февраля 2025Экономика

Одно из крупнейших предприятий России отложило публикацию финансовых итогов года

ММК отложил публикацию финансовых результатов 2024 года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Руководство ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) решило отложить публикацию финансовых результатов 2024 года в связи с необходимостью «более точного формирования ряда оценочных значений». Об этом сообщается на сайте этого одного из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли.

Как уточняет «Интерфакс», ранее финансовые итоги года планировали представить 6 февраля. В сегодняшнем релизе ММК уточняется, что компания заблаговременно уведомит участников рынка о новой дате публикации консолидированной финотчетности.

В январе из операционных результатов группы ММК стало известно, что комбинат в 2024 году снизил выпуск стали на 13,8 процента в сравнении с показателями 2023-го.

К основным причинам такой негативной динамики отнесли сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном и доменном переделе, а также замедление деловой активности во второй половине года. В целом выплавка стали в России сократилась в 2024-м на семь процентов, до 70,7 миллиона тонн.

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