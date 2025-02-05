Пашинян заявил об увеличении суверенитета Армении

Пашинян: Армения становится все более суверенной и независимой страной

Армения становится все более независимой и суверенной страной. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной», — заявил армянский премьер.

По его словам, Ереван активно работает во внешней сфере, реализуя политику балансирования и сбалансированности, а увеличивающийся суверенитет открывает для Армении новые возможности и новые вызовы.

Ранее Пашинян заявил, что поражение во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года дало стране возможность иметь независимость и суверенитет. По его словам, на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении в силу определенных обстоятельств, а республика поступает правильно, справляясь с ним без эмоций и максимально эффективными способами.