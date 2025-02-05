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21:16, 5 февраля 2025Мир

Президент Болгарии раскритиковал ЕС из-за Украины

Радев раскритиковал ЕС за подталкивание Украины к контрнаступлению
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал страны-члены Европейского союза (ЕС) за подталкивание Украины к контрнаступлению на позиции Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Почему вместо того, чтобы построить прочные линии обороны для сохранения своего потенциала и территории, многие лидеры подталкивали Украину к началу контрнаступления с утопической уверенностью в победе над Россией?» — задался вопросом Радев.

Также президент Болгарии призвал Европу настаивать на «видимом месте» ЕС за столом переговоров. В противном случае, по его мнению, судьбу безопасности стран — членов объединения будут решать Россия и США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались по линии отдельных ведомств.

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