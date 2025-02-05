Приговор осужденному за участие в ИГ захватчику российского СИЗО признали законным

Приговор в 20 лет захватчику СИЗО Ростова Гандалоеву за участие в ИГ подтвердили

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в виде 20 лет лишения свободы Малику Гандалоеву (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшему в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, за участие в «Исламском государстве» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято после рассмотрения жалобы защиты осужденного, которая настаивала на смягчении наказания и отмене штрафа, указывая, что Гандалоев полностью признал вину в совершении преступления.

Слушания прошли без его участия.

23 июля 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Гандалоева виновным в участии в деятельности террористической организации, изготовлении и хранении взрывчатки. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф 500 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2023 году в Астрахани он вместе с двумя лицами решил вступить в ИГ и принес присягу ее руководителю. Также он приобрел компоненты для взрывчатки, перевез их в Ингушетию, где изготовил взрывное устройство. В марте 2023 года мужчина был задержан.

Находясь в ростовском СИЗО Гандалоев 16 июня 2024 года принял участие в захвате заложников, конвоирам удалось его задержать. Мужчина сопротивлялся и ранил заточкой одного из них.