Приют для котов предложил акцию по кастрации бывших возлюбленных

В США приют будет кастрировать названных именами бывших котов в честь праздника

В США приют для животных города Маскигон предложил праздничную акцию по кастрации котов под именами бывших партнеров своих клиентов. Об этом пишет Fox News.

В честь грядущего Дня святого Валентина руководство приюта решило продолжить традицию и снова устроить необычную акцию. В ее рамках любой желающий может заплатить учреждению 25 долларов (2450 рублей) и озвучить имя ненавистного бывшего возлюбленного.

Сотрудники приюта будут отлавливать бездомных котов и кошек, давать им клички в честь бывших партнеров клиентов, кастрировать или стерилизовать их, а после выпускать обратно на улицы.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский зоопарк предложил россиянам поучаствовать в необычной акции «День пожирателей бывших», приуроченной ко Дню всех влюбленных. Участникам нужно присвоить тараканам имена своих бывших, после чего этими насекомыми накормят местных сурикатов и рыб.