Путин обсудит восстановление исторического центра Курска

Путин заявил, что обсудит восстановление исторического центра Курска с кабмином

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. Обещание он дал в разговоре с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, передает РИА Новости.

«Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю», — подчеркнул российский лидер.

Встреча Хинштейна и Путина состоялась в среду, 5 февраля. Во время разговора врио главы Курской области обсудил с президентом в том числе выделение жителям региона земельных участков, которые были изъяты вместе с разрушенными строениями.

В конце января Хинштейн объявил о перестановке в правительстве Курской области. Он назначил экс-главу правительства Карелии руководителем курского кабмина.