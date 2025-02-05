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21:12, 5 февраля 2025Россия

Путин обсудит восстановление исторического центра Курска

Путин заявил, что обсудит восстановление исторического центра Курска с кабмином
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к 1000-летию города. Обещание он дал в разговоре с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, передает РИА Новости.

«Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю», — подчеркнул российский лидер.

Встреча Хинштейна и Путина состоялась в среду, 5 февраля. Во время разговора врио главы Курской области обсудил с президентом в том числе выделение жителям региона земельных участков, которые были изъяты вместе с разрушенными строениями.

В конце января Хинштейн объявил о перестановке в правительстве Курской области. Он назначил экс-главу правительства Карелии руководителем курского кабмина.

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