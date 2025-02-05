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10:46, 5 февраля 2025Культура

Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

Super: Актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова ждут мальчика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова ждут мальчика. Пол будущего ребенка раскрывает Super.ru во «ВКонтакте» со ссылкой на слова источника из окружения артиста.

Отмечается, что об этом звезда «Полицейского с Рублевки» с супругой узнали на гендер-пати, которую провели в кругу близких.

Впервые Александр Петров вышел в свет с беременной женой 22 января. Пара появилась на премьере нового проекта «Василий», где артист исполнил сразу две главные роли.

О беременности жены Петров объявил в соцсетях в конце декабря.

Петров и Антонова поженились 25 ноября 2023 года.

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