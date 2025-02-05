Раскрыты новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

РИА Новости: Вовк получила фальшивые документы за три дня до убийства Дугиной

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления. Новые подробности РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что курьер получил фальшивый документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа. После этого он передал их Вовк. Как следует из судебных материалов, документы гражданка Украины использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.

При въезде в Россию у Натальи Вовк были номера Донецкой народной республики (ДНР), в Москве — казахстанские, а выехала она из России в Эстонию на номерах Украины.

Ранее стало известно, что преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьи Дугиной, лишь из новостей узнал, для кого он делал поддельные документы.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.