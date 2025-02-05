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20:30, 5 февраля 2025Мир

Россия запросила заседание ООН по Украине

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 февраля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на 17 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Наши западные коллеги, естественно, не хотят дать миру забыть об Украине. Они уже запросили заседание по 3-й годовщине начала специальной военной операции (они, разумеется, называют ее иначе) на 24 февраля. Мы в долгу не остались, поэтому сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер», — отметил дипломат.

По словам Полянского, заседание станет «хорошим поводом обсудить провал» превентивной дипломатии из-за действий Запада, «готовивших Украину к войне с Россией». Зампостпреда пообещал подобрать «интересного докладчика» и добавил, что оба заседания по украинскому конфликту запланированы на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

Ранее Полянский сообщил, что представители США и России не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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