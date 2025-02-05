Россия запросила заседание ООН по Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на 17 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Наши западные коллеги, естественно, не хотят дать миру забыть об Украине. Они уже запросили заседание по 3-й годовщине начала специальной военной операции (они, разумеется, называют ее иначе) на 24 февраля. Мы в долгу не остались, поэтому сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер», — отметил дипломат.
По словам Полянского, заседание станет «хорошим поводом обсудить провал» превентивной дипломатии из-за действий Запада, «готовивших Украину к войне с Россией». Зампостпреда пообещал подобрать «интересного докладчика» и добавил, что оба заседания по украинскому конфликту запланированы на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).
Ранее Полянский сообщил, что представители США и России не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.