Россиянам посоветовали добавлять в еду одну полезную приправу

Эндокринолог Янг рассказала, что карри может улучшить работу мозга

Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала добавлять в еду карри, поскольку эта приправа крайне полезна и даже может улучшить работу мозга. Об этом и других полезных свойствах этой полезной приправы врач рассказала в своем Telegram-канале.

Янг уточнила, что карри — это не одна специя, а несколько. В ее состав входят куркума, кориандр, тмин, имбирь, кардамон, корица, перец чили, мускатный орех. По ее словам, вещество куркумин в составе куркумы обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и помогает организму бороться с воспалением. Также куркумин улучшает работу мозга, снижает риск нейродегенеративных заболеваний, добавила доктор.

Эффективна эта приправа и в профилактике многих болезней, продолжила Янг. Она отметила, что карри помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, уменьшает боль при артрите и способствует профилактике кишечных инфекций. Однако чтобы куркумин хорошо усваивался, врач посоветовала сочетать его с черным перцем и продуктами, богатыми кверцетином, например яблоками или луком. Кроме того, куркумин жирорастворим, поэтому его лучше употреблять с оливковым маслом, кокосовым молоком, авокадо или орехами.

«При этом всегда нужно помнить о противопоказаниях и умеренности в употреблении. Не стоит злоупотреблять карри при гастрите или язве — специи могут раздражать слизистую. А также, при обострении проблем с желчным пузырем. Если вы принимаете антикоагулянты, необходимо учитывать индивидуальную реакцию», — резюмировала эндокринолог.

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