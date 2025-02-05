Россиянам предсказали подорожание мебели

АМДПР: Прошлогодние цены на мебель будут сохраняться до середины февраля

Новые коллекции мебели в России будут неизбежно дорожать. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, мебельные компании будут удерживать цены 2024 года до середины текущего месяца, так как на период до 15 февраля приходится время 10-30-процентных скидок.

В Ассоциации напомнили, что в прошлом году мебель подорожала всего на 5,8 процента. Однако в 2025 году цены продолжат идти вверх, так как повышается стоимость сырья и фурнитуры. Например, за год ДСП подорожали на 18 процентов, а фанера на 23 процента. Это оказалось рекордом.

«Все это неизбежно отразится на цене новых коллекций», — констатировал Шестаков.

Летом прошлого года появился прогноз о замедлении развития российской мебельной отрасли. Это случится из-за завершения массовой программы льготной ипотеки и снижения продаж квартир в новостройках.