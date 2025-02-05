Россиянам с сидячей работой перечислили способы избежать геморроя

Колопроктолог Захарова: Вечерние прогулки полезны для профилактики геморроя

Снизить риск развития геморроя при сидячей работе можно при соблюдении рекомендаций, рассказала колопроктолог Анна Захарова. Способы избежать этого неприятного заболевания она перечислила россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Захаровой, офисные работники большую часть времени проводят сидя, из-за чего у них замедляется кровообращение в малом тазу и возникает застой. Именно это и становится одной из причин развития геморроя, объяснила она.

Колопроктолог заявила, что один из лучших вариантов профилактики геморроя — вечерние прогулки, легкий бег в парке или плавание. «Такая умеренная нагрузка поможет не только укрепить мышцы, но и улучшить кровообращение в органах малого таза, что благоприятно влияет на здоровье вен прямой кишки», — рассказала она о пользе этих способов.

Спровоцировать появление геморроя также может привычка закидывать ногу на ногу — вместо этого Захарова посоветовала встать, прогуляться по кабинету, размяться, чтобы улучшить циркуляцию крови в венозных сосудах.

Вместо фастфуда, усугубляющего проблему, она порекомендовала включить в ежедневное меню богатые клетчаткой свежие овощи и фрукты и питаться в определенное время. Избежать запоров, запускающих механизм развития геморроя и нарушающих функции других органов, также поможет употребление чистой воды — не менее двух литров в день, рассказала она. Эти простые меры могут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие надолго, отметила врач.

Однако, если вам все-таки «посчастливилось» столкнуться с такой проблемой, как геморрой, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к специалисту при появлении первых симптомов, так как проблемы бывают разные (не только геморрой), и правильно распознать их сможет только врач

Анна Захарова врач-колопроктолог

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