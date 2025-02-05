Россиянин напал в подъезде на раненого участника СВО

Житель Нижневартовска напал на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Муксун».
На опубликованном соседями ролике видно, как горожане пытаются оттеснить мужчину, который кидается на военнослужащего. «Успокойся», — говорит ему женский голос за кадром. Отмечается, что солдат был ранен и приехал в город на реабилитацию.
Выяснилось, что попавший на видео мужчина причиняет неудобства соседям около пяти лет. На вопрос, почему его поведение остается безнаказанным, ответили сами горожане, комментарии которых приводятся в заметке. «Это бесполезно, там такой персонаж. Был в ПНД — и неоднократно», — написал один из нижневартовцев.
Ранее житель Копейска напал на жену другого бойца СВО. Перед этим он попытался выломать входную дверь в ее квартиру и угрожал женщине. После случившегося семью бойца взяли под защиту местные активисты.