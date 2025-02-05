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11:09, 5 февраля 2025Россия

Россиянин напал в подъезде на раненого участника СВО

Житель Нижневартовска напал на участника СВО, приехавшего на реабилитацию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Нижневартовска напал на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Муксун».

На опубликованном соседями ролике видно, как горожане пытаются оттеснить мужчину, который кидается на военнослужащего. «Успокойся», — говорит ему женский голос за кадром. Отмечается, что солдат был ранен и приехал в город на реабилитацию.

Выяснилось, что попавший на видео мужчина причиняет неудобства соседям около пяти лет. На вопрос, почему его поведение остается безнаказанным, ответили сами горожане, комментарии которых приводятся в заметке. «Это бесполезно, там такой персонаж. Был в ПНД — и неоднократно», — написал один из нижневартовцев.

Ранее житель Копейска напал на жену другого бойца СВО. Перед этим он попытался выломать входную дверь в ее квартиру и угрожал женщине. После случившегося семью бойца взяли под защиту местные активисты.

ЖЗЛ
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