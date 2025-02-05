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12:58, 5 февраля 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России: Группировка войск «Центр» взяла под контроль Барановку в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Барановка в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны уточнили, что в боях за населенный пункт участвовала группировка войск «Центр». В ходе боевых действий на этом участке Вооруженные силы Украины потеряли более 500 бойцов, а также несколько единиц техники, среди которой упоминается американский бронетранспортер M113.

Отмечается, что бойцы группировки столкнулись в бою с украинской штурмовой бригадой нацполиции «Лють» (ярость по-украински).

Также сегодня, 5 февраля, стало известно о взятии под контроль села Новомлынск в Харьковской области.

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