Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России: Группировка войск «Центр» взяла под контроль Барановку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Барановка в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны уточнили, что в боях за населенный пункт участвовала группировка войск «Центр». В ходе боевых действий на этом участке Вооруженные силы Украины потеряли более 500 бойцов, а также несколько единиц техники, среди которой упоминается американский бронетранспортер M113.

Отмечается, что бойцы группировки столкнулись в бою с украинской штурмовой бригадой нацполиции «Лють» (ярость по-украински).

Также сегодня, 5 февраля, стало известно о взятии под контроль села Новомлынск в Харьковской области.