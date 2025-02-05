Российский подросток создал одобрявший атаки на школы канал и попал под две статьи

Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет за одобрявший атаки на школы канал

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка из Воронежа, который создал в мессенджере закрытый канал, одобрявший атаки на школы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девятиклассник периодически публиковал в канале посты о преступниках, нападавших на школы в разное время, делился своими мыслями в формате личного дневника, а также намекал на возможную атаку на учебное заведение. Кроме того, незадолго до задержания школьник приобрел нож на маркетплейсе, который, по словам близких, намеревался подарить отцу.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии по статьям об организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству. Он находится под стражей.

Ранее следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, готовившему вооруженное нападение на школу в подмосковном Реутове.