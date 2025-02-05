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09:41, 5 февраля 2025Мир

Саудовская Аравия назвала условия восстановления дипотношений с Израилем

Саудовская Аравия не установит дипотношения с Израилем до создания Палестины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Саудовская Аравия отказывается устанавливать дипотношения с Израилем до создания независимой Палестины. Об этом сообщается в официальном заявлении саудовского МИД, передает ТАСС.

«Королевство подтверждает, что эта твердая позиция не может быть предметом торга, а прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности», — указали в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал создание независимого государства Палестина одним из условий для снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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