Саудовская Аравия назвала условия восстановления дипотношений с Израилем

Саудовская Аравия не установит дипотношения с Израилем до создания Палестины

Саудовская Аравия отказывается устанавливать дипотношения с Израилем до создания независимой Палестины. Об этом сообщается в официальном заявлении саудовского МИД, передает ТАСС.

«Королевство подтверждает, что эта твердая позиция не может быть предметом торга, а прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности», — указали в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал создание независимого государства Палестина одним из условий для снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке.