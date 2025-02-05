Семейную пару сняли с рейса за просьбу воспользоваться туалетом в самолете

Пассажиров Ryanair сняли с рейса за несколько просьб воспользоваться туалетом

Семейную пару сняли с рейса авиакомпании Ryanair за несколько просьб воспользоваться туалетом в самолете. Подробностями истории поделилось издание RTL Info.

Бельгийцы Джоана и Тим хотели провести отпуск в испанской Малаге, но их путешествие пошло не по плану. Когда пассажиры поднялись на борт воздушного судна, Тим почувствовал, что сильно хочет в туалет. Он сообщил об этом стюардессе, но та велела ему занять свое место. Мужчина подождал, пока попутчики рассядутся, а затем повторил свою просьбу, но бортпроводница снова ему отказала.

«Ему было так плохо, что он сжимал мою руку, чтобы сдержаться», — рассказала Джоана, добавив, что ее супруг попросился в туалет в третий раз, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу.

Как пишет источник, после этого экипаж принял радикальное решение: вернуть самолет в терминал и вызвать полицию.

«Нас высадили якобы за несоблюдение действующих правил, — пожаловалась Джоана. — Полицейские попытались поговорить с бортпроводниками, но это ничего не изменило. Даже они посчитали это ненормальным».

Бельгийка призналась, что им было стыдно выходить из самолета в сопровождении стражей правопорядка на глазах попутчиков. В итоге пара потеряла 480 евро (около 49,2 тысячи рублей) и осталась без отдыха.

Ранее семерых пьяных пассажиров сняли с рейса другой иностранной авиакомпании, EasyJet, за попытку сходить в туалет во время взлета. Один из мужчин грозился «обгадить весь пол», если бортпроводники его не пропустят к уборной.

