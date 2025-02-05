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04:32, 5 февраля 2025Мир

Сенат утвердил нового генпрокурора США

Сенат утвердил Пэм Бонди на должность главы минюста и генпрокурора США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Памела Бонди

Памела Бонди. Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции страны. Об этом сообщает CNN.

Кандидатура была утверждена большинством голосов. Из 100 сенаторов 54 проголосовали за.

Изначально Трамп рассматривал на эту позицию конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца, однако из-за обвинений в сексуальных домогательствах тот был вынужден снять свою кандидатуру. Отмечается, что экс-генпрокурор Флориды Бонди играла важную роль в защите Трампа во время первой попытки его импичмента в 2019 году.

Ранее Трамп заявил, что оставил своим советникам инструкции на случай своего убийства по заказу со стороны Ирана. «Если бы они это сделали, то были бы уничтожены. Это был бы конец», — отметил американский лидер.

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