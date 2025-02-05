Шансы силового возврата Украиной новых российских регионов оценили

Военный эксперт Глазунов усомнился, что Украина вернет новые регионы РФ силой

Шансы Украины вернуть новые регионы России силой сомнительны, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«У них нет силового потенциала. Эти слова рассчитаны не на граждан России и не на кого-то еще, эти слова рассчитаны на граждан Украины и президента США Дональда Трампа. [Президент Украины Владимир] Зеленский понимает, что если США прекратят финансировать Украину и поставлять оружие, то у Украины [есть] две недели, и они начнут отступать, сдавая территорию за территорией. Его задача — убедить, что украинская армия еще что-то может. Вот он и бравирует тем, чего нет. Украина отступает, медленно, но отступает, неся большие потери», — сказал он.

По мнению военного эксперта, такими заявлениями Украина пытается получить еще больше оружия для продолжения боевых действий.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, страна может вернуть силой новые российские регионы. «Мы не можем нарушать Конституцию Украины, не можем признавать оккупированные территории российскими», — написал в Telegram-канале политик. По его словам, сейчас у Киева недостаточно ресурсов для возврата под контроль. В то же время Украина не готова к компромиссам, отметил он.