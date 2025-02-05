Спасатели обнаружили всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели обнаружили тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Чиновники, курирующие восстановительные работы, заявили, что останки 66 человек были идентифицированы. По заявлению властей, столкновение пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом в небе над Вашингтоном стало самой смертоносной авиакатастрофой в США за последние два десятилетия.
Ранее стало известно, что вертолет мог отклониться от утвержденного маршрута, поскольку он летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны. Также сообщалось, что за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому лайнеру.