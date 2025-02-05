Спасатели обнаружили всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели обнаружили тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели обнаружили тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Чиновники, курирующие восстановительные работы, заявили, что останки 66 человек были идентифицированы. По заявлению властей, столкновение пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом в небе над Вашингтоном стало самой смертоносной авиакатастрофой в США за последние два десятилетия.

Ранее стало известно, что вертолет мог отклониться от утвержденного маршрута, поскольку он ​​летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны. Также сообщалось, что за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому лайнеру.