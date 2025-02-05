Стало известно о резком росте доходов от Starlink

Quilty Space: В 2024 году Starlink принес 7,8 миллиарда долларов доходов

В 2024 году система спутникового интернета Starlink принесла компании SpaceX доход в размере 7,8 миллиарда долларов. Об этом стало известно изданию ArsTechnica из прогноза организации Quilty Space.

Из опубликованных аналитиками данных следует, что доходы от Starlink резко растут, увеличившись за последние два года втрое. Всего к концу года на спутниковый интернет подписались 4,6 пользователей.

Директор по исследованиям Quilty Калеб Генри заметил, что когда-то активные игроки рынка спутникового интернета — операторы Hughes и ViaSat — на пике своего развития (около пяти лет назад) имели суммарно всего около 2,2 миллиона подписчиков.

В организации уверены, что в 2025 году число клиентов Starlink увеличится на 3 миллиона.

В январе издание PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщило, что SpaceX начала выводить по 4-5 спутников Starlink с орбиты ежедневно.

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что стартап Castelion, основанный бывшими сотрудниками компании SpaceX, получил инвестиции на разработку недорогих гиперзвуковых ракет.