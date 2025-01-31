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13:54, 31 января 2025Наука и техника

Спутники Starlink начали массово выводить с орбиты

PCMag: SpaceX начала выводить по 4-5 спутников Starlink с орбиты ежедневно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Американская корпорация SpaceX стала чаще выводить спутники Starlink с орбиты. На это обратил внимание астроном Джонатан Макдауэлл, сообщает издание PCMag.

По его словам, в январе компания ежедневно выводит с орбиты по четыре-пять спутников интернет-проекта Starlink. Специалист отметил, что иногда ночью в США можно заметить сжигаемые в атмосфере Земли спутники.

Макдауэлл рассказал, что корпорация активизировалась в последнее время — SpaceX начала массово выводить спутники в начале года. Так, по итогам месяца компания разобралась с 87 спутниками. Для сравнения, в период с июня по 24 ноября 2024 года SpaceX вывела с орбиты всего 149 спутников.

Также Макдауэлл подчеркнул, что SpaceX имеет возможность каждый месяц собирать 55 спутников и запускать более 200 единиц. В разговоре с PCMag астроном объяснил, что корпорация может выводить с орбиты спутники первого поколения, которые были запущены еще в 2019 году. Специалист подытожил, что из 7821 запущенного спутника 817 экземпляров были выведены с орбиты.

Ранее в Bloomberg рассказали, что корпорация SpaceX тайно сотрудничала с Apple, чтобы запустить связь через спутники на iPhone. Сервис Direct To Cell (DTC) позволяет общаться по голосовой связи и отправлять сообщения, используя спутники Starlink в качестве альтернативы сотовым вышкам.

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