Стилистка назвала Анну Седокову эталоном современной безвкусицы

Стилист Кристина Палюткина назвала Анну Седокову эталоном современной безвкусицы

Стилистка Кристина Палюткина назвала бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову эталоном современной безвкусицы. Ее комментарий публикует «Радио 1».

Специалистка оценила стиль и внешний вид 42-летней исполнительницы и завила, что та безуспешно стремится вернуть милый образ времен своей молодости. «Она сейчас завернута в упаковку порношика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила эксперт.

По словам Палюткиной, Седокова «застряла» в роли секс-символа 2000-х годов. Так, она носит свойственные моде того времени латекс, стразы и глубокое декольте, а также мини-юбки, корсеты и высокие сапоги. Кроме того, стилистка раскритиковала макияж певицы.

«Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным», — заключила специалистка.

Ранее в феврале Анна Седокова высказалась о мнении общества по поводу привлекательных женщин.