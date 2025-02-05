Стилистка назвала Анну Седокову эталоном современной безвкусицы

Стилистка Кристина Палюткина назвала бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову эталоном современной безвкусицы. Ее комментарий публикует «Радио 1».
Специалистка оценила стиль и внешний вид 42-летней исполнительницы и завила, что та безуспешно стремится вернуть милый образ времен своей молодости. «Она сейчас завернута в упаковку порношика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила эксперт.
По словам Палюткиной, Седокова «застряла» в роли секс-символа 2000-х годов. Так, она носит свойственные моде того времени латекс, стразы и глубокое декольте, а также мини-юбки, корсеты и высокие сапоги. Кроме того, стилистка раскритиковала макияж певицы.
«Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным», — заключила специалистка.
Ранее в феврале Анна Седокова высказалась о мнении общества по поводу привлекательных женщин.